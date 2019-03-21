انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا الإعصار في موزمبيق وزيمبابوي إلى 356 شخصاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 مارس 2019 06:51 مساءً - ارتفع عدد ضحايا الإعصار "إيداي" الذي ضرب موزمبيق وزيمبابوي إلى 356 ضحية على الأقل، إضافة إلى تدمير كبير في الخدمات والمباني وتعطل للحياة.

وقال وزير البيئة في موزمبيق، سيلسو كوريا، إن نحو 15 ألف شخص في موزمبيق يحتاجون إلى "إنقاذهم فوراً"، مشيراً إلى أن معظم أولئك "عالقون في المنازل وعلى الأسطح".

وأضاف أن هؤلاء الـ15 ألف شخص "ليسوا على ما يرام. إنهم على قيد الحياة.. لكنهم يحتاجون إلى إغاثة، وإخراجهم من هنا".

وذكرت مصادر رسمية أن حصيلة الإعصار "إيداي" الذي ضرب، في نهاية الأسبوع، موزمبيق ثم زيمبابوي، سجلت الخميس مزيداً من الارتفاع، وبلغت 356 قتيلاً، وفقاً للوكالة "الفرنسية".

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ولقي 217 شخصاً على الأقل مصرعهم في موزمبيق، و139 في زيمبابوي، حيث تواصلت، الخميس، عمليات دفن الضحايا.

وفي بداية الأسبوع، حذر الرئيس الموزمبيقي، فيليب نيوسي، من أن الحصيلة يمكن أن تتجاوز الألف قتيل.

وفي الإجمال يعيش في الوقت الراهن 350 ألف شخص في المناطق التي غمرتها الفيضانات في موزمبيق، وفقاً للسلطات.

وفي زيمبابوي المجاورة تأثر 200 ألف شخص بالفيضانات والإعصار "إيداي"، كما تؤكد الأمم المتحدة.