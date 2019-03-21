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انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع 10 أشخاص في انفجار مصنع بمصر والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 مارس 2019 06:51 مساءً - قُتل 10 أشخاص وأُصيب خمسة آخرون، اليوم الخميس، إثر انفجار أحد الخزانات في مصنع للأسمدة الفوسفاتية في منطقة العين السخنة في محافظة السويس المصرية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الانفجار وقع أثناء اختبار التشغيل في الخزان، ما أدى إلى سقوط الضحايا، وهم من العمال في شركة حسن علام.
وأفادت الأنباء بأن 10 عمال قُتلوا، في حين أصيب خمسة آخرون، إصابات اثنين من الجرحى خطيرة، ويعاني الثلاثة الآخرون من إصابات خفيفة.
ونُقل المصابون إلى مستشفى السويس العام.
وقالت "وكالة رويترز"، نقلاً عن مصادرها، إن المصنع مملوك للجيش المصري.
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