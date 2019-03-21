لايف ستايل

مصرع 10 أشخاص في انفجار مصنع بمصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع 10 أشخاص في انفجار مصنع بمصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 مارس 2019 06:51 مساءً - قُتل 10 أشخاص وأُصيب خمسة آخرون، اليوم الخميس، إثر انفجار أحد الخزانات في مصنع للأسمدة الفوسفاتية في منطقة العين السخنة في محافظة السويس المصرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الانفجار وقع أثناء اختبار التشغيل في الخزان، ما أدى إلى سقوط الضحايا، وهم من العمال في شركة حسن علام.

Advertisements

وأفادت الأنباء بأن 10 عمال قُتلوا، في حين أصيب خمسة آخرون، إصابات اثنين من الجرحى خطيرة، ويعاني الثلاثة الآخرون من إصابات خفيفة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى السويس العام.

وقالت "وكالة رويترز"، نقلاً عن مصادرها، إن المصنع مملوك للجيش المصري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 10 أشخاص في انفجار مصنع بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى