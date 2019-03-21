"عيد الأم" يتصدر تويتر.. ومغردون: "أوعى تنسى مين كان بيسخن أبوك عليك"

دائمًا ما تكون مواقع التواصل الاجتماعي حاضرة في احتفالات المصريين المختلفة؛ كلٌ حسب طريقته، ولعيد الأم نصيب هو الآخر بهذا الاحتفال، حيث اختلفت الاحتفالات بين "كوميكس" وأغانٍ وأشعار.

وتصدر عيد الأم، تريند "تويتر" و"جوجل"، وترصد "الوطن" أبرز الـ"كوميكس" التي تداولها رواد مواقت التواصل الاجتماعي بمناسبة هذا اليوم:

ونشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحمل اسم "ياسين الرفاعي"، صورة لـ"تورتا" تتزين بعصا وحزام، ومدون عليها: "شو ما عملتي رح نضل نحبك يا ماما".

وعلق حساب آخر يحمل اسم "محمد السعدي" قائلا: "عيد سعيد يا بطلة العالم في الرماية".

وكتب حساب يحمل اسم أحمد ياسر ساخرا: "متخليش عيد الأم ينسيك مين اللي كان بيسخن أبوك عليك".

وكتب حساب آخر يحمل اسم "الضاقطور": "على فكرة اسمه عيد الأسرة مش عيد الأم".

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ونشر حساب يحمل اسم وليد الأسيوطي، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورا كتب فيه: "أمك هي الوحيدة اللي استحملت قرفك وأنت صغير، فمتقرفهاش وأنت كبير".

وكتب حساب يحمل اسم محمد جلال على "فيس بوك": "في عيد الأم، بحب أشكر الجندي المجهول اللي ياما أنقذنا في اليوم ده".

وتحتفل أمهات العالم كل عام في مثل هذا اليوم، 21 مارس، بعيدهن، ويختلف تاريخ عيد الأم من دولة لأخرى، فمثلاً في العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس، أما في النرويج فيحتفل به في 2 فبراير، وفي الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر.

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