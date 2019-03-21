طريقة عمل الطاجين المغربي

"الطاجين" هي من الأكلات المغربية الشهية، والمليئة بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، لذلك نقدم اليوم طريقة سريعة لتقديمه بمكونات بسيطة.

المكونات:

- قطع لحم مكعبات(حسب الرغبة)

- ملح، فلفل أسود، بابريكا، جوزة الطيب، بهارات لحمة (حسب الرغبة)

2 حبة بصل مقطع مكعبات

- 6 فصوص ثوم

- فلفل رومي ألوان

- 2 طماطم مكعبات

مكونات العجين:

4 كوب دقيق

كوب ونصف ماء دافئ

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1/2 ملعقة ملح

2 ملعقة خميرة

2 ملعقة سكر

2 ملعقة زيت

الطريقة:

- تشوح اللحمة جيدا مع السمن والملح والفلفل الأسود بابريكا، جوزة الطيب، بهارات.

- يضاف البصل والثوم المفروم للحمة مع التقليب، ثم الفلفل والطماطم.

- يصب كوب ماء ساخن ويغطي الإناء على النار جيدا، مع تكرار صب الماء حتى تمام النضج.

- تمزج مكونات العجين جيدا حتى تصبح عجين متماسك، وتترك لمدة ساعة ونصف حتى تخمر.

- تدهن العجين بالسمنة ويرش فوقها سمسم وحبة البركة، وتفرد ثم يضاف إليها اللحم المطهي.

- يغلف اللحم بالعجين مره أخرى، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة.

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