"الطاجين" هي من الأكلات المغربية الشهية، والمليئة بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، لذلك نقدم اليوم طريقة سريعة لتقديمه بمكونات بسيطة.
المكونات:
- قطع لحم مكعبات(حسب الرغبة)
- ملح، فلفل أسود، بابريكا، جوزة الطيب، بهارات لحمة (حسب الرغبة)
2 حبة بصل مقطع مكعبات
- 6 فصوص ثوم
- فلفل رومي ألوان
- 2 طماطم مكعبات
مكونات العجين:
4 كوب دقيق
كوب ونصف ماء دافئ
1/2 ملعقة ملح
2 ملعقة خميرة
2 ملعقة سكر
2 ملعقة زيت
الطريقة:
- تشوح اللحمة جيدا مع السمن والملح والفلفل الأسود بابريكا، جوزة الطيب، بهارات.
- يضاف البصل والثوم المفروم للحمة مع التقليب، ثم الفلفل والطماطم.
- يصب كوب ماء ساخن ويغطي الإناء على النار جيدا، مع تكرار صب الماء حتى تمام النضج.
- تمزج مكونات العجين جيدا حتى تصبح عجين متماسك، وتترك لمدة ساعة ونصف حتى تخمر.
- تدهن العجين بالسمنة ويرش فوقها سمسم وحبة البركة، وتفرد ثم يضاف إليها اللحم المطهي.
- يغلف اللحم بالعجين مره أخرى، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الطاجين المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.