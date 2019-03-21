أيتن عامر تكشف عن هديتها لوالدتها.. وتمازح: "معجبتهاش"

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الهدية التي أحضرتها لوالدتها، بمناسبة عيد الأم.

ونشرت "أيتن" صورة وهي تحتضن والدتها، وعلقت عليها: "وسيذكر التاريخ إنى جبتلها بلوزة من زارا وبيديهلها كهدية فى عيد الأم معجبتهاش، وقالتلي بقا دي الهدية ؟!، لا شكرا مش عايزة.. كل سنة وأنتي طيبة يا ست الكل بحبك يا ماما".

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وعلق الكثير من متابعي الفنانة آيتن على الصورة: "يسعد قلبك" "يخليكم لبعض" "كل عام وهي بألف خير".

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