"القومي للمرأة" ينتهي من فعاليات البرنامج التدريبي لبدء الأعمال الخاصة

انتهت فعاليات البرنامج التدريبي، أمس، الذي نظمه مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المعهد المصرفي، بعنوان "الدليل الأساسي لبدء الأعمال الخاصة "، استهدف 15 متدربة من رائدات الأعمال، واستمر على مدار 4 أيام.

تضمن التدريب التعرف على خصائص رائدات الأعمال ودوافع البدء فى مشروع خاص، وتقييم فكرة الأعمال التجارية من حيث تحليل العمل والسوق وقنوات البيع، والميزانيات والتوقعات، والتخطيط للطوارئ والترويج والأسعار، وتم هيكلة المشروع التجارى وعرض خطة العمل.

وعبرت المتدربات عن سعادتهن بالحصول على هذا التدريب المثمر لما يتضمنه من معلومات قيمة تمكنهن في بدء مشروع خاص والتغلب على أي معوقات قد تصادفهن خلال العمل والتسويق.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية ينظمها مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس والمعهد المصرفي على مستوى المحافظات لرفع كفاءة رياديات الأعمال.

Advertisements

​