نواب عن الأم في عيدها: "أجيب منين عمري يكفي.. ألاقي فين أغلى هدية"

"الأم بالنسبة لنا، هي الأمن والأمان، وهي الملاذ الآمن، في وجودها نشعر بأننا لسه صغيرين"، بهذه الكلمات أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، فخرهم واعتزازهم بأمهاتهم اللاتي سهرن على راحتهم، وكرّسن كل وقتهن من أجل خدمة أبنائهن.

النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، يرى أن والدته هي "الحب الأول والأخير"، ولا يُضاهيها أي حب آخر مهما كان، "أمي ربنا يمتعها بالصحة والعافية، من أجلي وإخواتي، كرسّت حياتها لنا، نحن ميراثها الحقيقي، وهي أماننا وجودها يشعرنا بالطمأنينة".

ويضيف سمير: "أنا أكبر أشقائي، وفي وجود أمي، أشعر معها أنني ما زلت طفلا صغيرًا مدللًا، هي جنة الله على الأرض، والدتي هي الحصن الأمن لنا، ومنذ رحيل أبي منذ سنوات قليلة، أصبحت هي السند والوتد والحضن الذي نلجأ إليه في كل وقت، أطال الله عمرها".

وبشأن هديته لوالدته في عيدها، يقول سمير مستعينًا ببعض كلمات أغنية "ست الحبايب" للمطربة فايزة أحمد، بقوله: "لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية علىّ.. أجيب منين عمري يكفي، وألاقي فين أغلى هدية".

النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، يقول عن والدته، "ماشي بدعوة أمي، فهي كل شيء في حياتي، أرتبط بها وأتعلق بكل شيء يخصها، أمي بالنسبة لي قيمة وقامة لا تعوض أبدًا، أنا وهي قريبين من بعض جدًا".

وعن هديته لوالدته في عيدها، بقول بدوي، ضاحكًا، "طبعا مفيش غير الكوبايات والعبايات، لكن كان لازم نغير شوية، وأجيبلها حاجة حلوة، ربنا ما يحرمني منها ومن دعواتها الغالية".

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الكاتب الصحفى مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في عيد الأم، يتذكر والدته الراحلة، ويقول عنها: "كنت أعشق ترابها وأتغزل فى مواقفها وحنيتها ودأبها المستمر في السؤال عني وأشقائي، منذ رحيلها في 2014 وأنا أشعر باليتم وأنني كبرت فجأة، في حضنها كنت أشعر أنني طفلًا صغيرًا، بالفعل كانت تعيش لي ولإخوتي، ولا تفكر في نفسها".

ويضيف بكري: "أذهب لبلدتي بقنا وأدخل لغرفتها دائما وكأنها المرة الأولى التي لا أعثر عليها في مكانها المعتاد الذي كانت تجلس فيه، واستقبالها لي بالأحضان"، ويؤكد: "أذهب للمنزل وأجده فارغا رغم الموجودين، وتبقى غرفتها دائما هي التي تحمل قلبي، وعندما أذهب لزيارتها في قبرها بجوار أبي، أشعر كأنني في حالة أخرى، إنها حبي الأبدي الذي لا يُضاهيه حب".

وحرص عدد من النواب، على تسجيل كلمات الثناء والعرفان لـ"ست الحبايب"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك.

مع صورة بصحبة والدتها، قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، "ربنا يخليكي ليا يا أمي"، وقال نائب المرج أحمد علي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "بالنسبة ليا أبويا الله يرحمه كان ضيف شرف في حياتي بمجرد وصولي للدنيا كان هو بيفارق الحياة، وأنا لم اكمل العام الثالث من العمر وبالتالي أمي كانت بالنسبة ليا هي الأب والأم والخال والعم، خصوصًا بعد تمردها وإصرارها على عدم العودة للجنوب مرة أخرى، بمحافظة قنا، وكانت بتقول الأرض دي والبيت ده، جوزي دفع تمنه غربة غالية في العراق وفي الآخر نسيبه ونمشي، هو عاش بره كتير هناك علشان نعيش احنا هنا في المرج".

ويضيف علي: "في تقديري الأم هي الحياة، خصوصًا لو زي أمي ست بميت ألف راجل، يا رب ديم عليها الصحة والحكمة واحفظها ليا ولأولادها وأحفادها".

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