علامة هولندية تطرح أول حذاء رياضي "نباتي" من أوراق الأناناس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سعيًا من جانبها لتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة وإطلاق منتجات صديقة للبيئة، فاجأت علامة أحذية هولندية متابعيها في كل مكان بتصنيع أحذية رياضية من الأناناس!

وأفادت بهذا الخصوص صحيفة مترو البريطانية بأن الفكرة جاءت لتلك العلامة (Mercer Amsterdam) من منطلق رغبتها في تطوير تقنيات تصنيع الأحذية وابتكار طرق أكثر إفادة للبيئة، وقد توصلت العلامة لآلية تتيح لها إنتاج جلد من أوراق فاكهة الأناناس، وهو ما نجحت فيه بالفعل بالتعاون مع خبراء متخصصين يقومون بتصنيع بدائل جلدية من أوراق الأناناس، وتتسم بجودتها ومتانتها الحقيقية.

وقد وصف الفريق المطور لهذا الجلد ذلك الحذاء الجديد بأنه "أول حذاء رياضي نباتي"، وهو صيحة جديدة ينتظر أن تحظى بردود فعل واسعة خاصة بين المهتمين بالنظم الغذائية النباتية.

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وورد على الموقع الإلكتروني للعلامة المصنعة للحذاء "هذا الجلد مُصَنَّع من ألياف أوراق الأناناس، المستغنى عنه من موسم الحصاد، لذا لا تتطلب المادة الخامة أية موارد بيئية إضافية بغية إكمال عملية الإنتاج".

وقالت الصحيفة: إن العلامة الهولندية تشتري أوراق الأناناس من مزارعين في الفلبين لدعم اقتصادهم المحلي وتقوية صادراتهم. أما عن سعر الحذاء، فقد يبدو مفاجئاً للبعض؛ لأنه ليس بالرخص الذي قد يتوقعونه، إذ يقدر سعره بـ 250 دولارًا.