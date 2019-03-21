الآيلاينر الزجاجي.. الصيحة الجمالية الجديدة المفضلة لدى مدونات الجمال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يمكننا أن نقول الكثير عن أسلوب النجمة ليدي غاغا، لكننا لا يمكننا أن نصفه أبدًا بكونه عاديًا أو مبتذلًا، وربما يمكننا أن نقول إنها النجمة الأولى في هوليوود التي تجرؤ على احتضان أي صيحة مهما كانت غريبة أو معقدة.

وفي هذه المرة، كانت ليدي غاغا هي النجمة المسؤولة عن انتشار صيحة جمالية فريدة من نوعها، والتي احتضنتها بعدها العديد من أشهر مدونات الجمال، نتحدث عن صيحة الآيلاينر الزجاجي المنمق بالكريستال، والذي أحدث ثورة على منصة إنستغرام.

وسبق أن تحدثنا عن هذه الصيحة بالفعل في العام الماضي، حيث ظهرت ضمن اتجاهات الجمال الأكثر جرأة خلال أسابيع الموضة، وخلال عرض درايس فان نوتن زيّنت حبات الألماس رموش وشفاه العارضات.

كما رأينا العارضة كايا جربر في عرض فالنتينو برموش مزينة بحبات الألماس، وربما تبدو الصيحة مبالغًا فيها في بادئ الأمر، لكن يمكنك تجربتها باستخدام حبات صغيرة وتثبيتها بشكل متفرق على الرموش، كما فعلت ليدي غاغا خلال حفل توزيع جوائز Daily Front Row، واختيارها بلون يتناسق مع لوحة ظلال مكياجك.