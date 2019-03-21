تعرفي علي أحدث فساتين وصيفات العروس 2019

تساعد وصيفات في إضفاء أجواء مميزة خلال حفل الزفاف، حيث تعتمدن فساتين موحدة اللون والتصميم، ولذلك يجب إختيارها بحرص لتجمع بين الأناقة والأنوثة.

وفي عام 2019، برزت العديد من صيحات فساتين وصيفات العروس، وبألوان نابضة بالحيوية.

ويعتبر اللون الأزرق هو أبرز الألوان لوصيفات العروس هذا العام، سواء بالدرجات الفاتحة أو الداكنة، مثل فساتين إيلي صعب Elie Saab، جورج شقرا Georges Chakra، وزهير مراد Zuhair Murad.

كما ظهرت مجموعة من الألوان الأخرى، مثل الوردي، السيمون، الأخضر الفاتح، الأحمر، والفضي.

أما عن قصّات الفساتين، فأبرزها التصاميم بالشق الجانبي الطويل، وكذلك الفساتين المزينة بفيونكات كبيرة على الكتف أو الصدر مثل فساتين Yolancris، Georges Chakra، وديور Dior.

كما قدمت العديد من الماركات فساتين بحمّالة واحدة أو كتف واحد لوصيفات العروس، مثل فساتين جورج شقرا Georges Chakra، طوني ورد Tony Ward، وايلي صعب Elie Saab.

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بالإضافة للتصاميم الضيقة بقصّة حورية البحر التي تبرز أنوثة المرأة مثل فساتين La Metamorphose، وRalph & Russo رالف أند روسو.

وتنوعت أقمشة الفساتين بين الستان والشيفون الإنسيابي الذي يناسب حفلات الزفاف الصيفية

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