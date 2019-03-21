تعرف على إتيكيت تقديم هدية عيد الأم لـ"الحماة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يعتبر عيد الأم من المناسبات الهامة التي يحرص الأبناء من جميع الأعمار على الاحتفال بها عن طريق شراء هدايا للأم والحماة؛ للتعبير عن مدى حبهم وتقديرهم، لذلك تستعرض لكم خبيرة الإتيكيت دينا علي نصائح لتقديم هدايا عيد الأم للحماة.

1-إرفاق بطاقة معايدة مع الهدية مكتوبة بخط اليد للتعبير عن الحب والاحترام، فهذا الأمر على الرغم من بساطته إلا أنه يعطي انطباعًا بمدى الاهتمام والتقدير.

2-عليك الاهتمام بلف الهدية بشكل جذاب يلفت الانتباه حتى ولو كانت قيمتها المادية بسيطة.

3-يفضل أن يكون هدايا الحموات والأمهات متماثلين من ناحية القيمة المادية.

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4-احرص على إمساك الهدية بكلتا يديك وأنت تقدمها لها، فهذا يعطي شعورا جيدا.

5-يفضل شراء باقة من الورد المفضل لها مع الهدية، أو الاكتفاء بوردة واحدة.

6-يفضل تخصيص بعض الوقت لكل منهما عند تقديم الهدية، ولا يجب إعطائها الهدية على عجلة.

7-إذا كانت الهدية عبارة عن نقود، فيجب وضعها في ظرف أو بوكس صغير.