"متجبتش هدية عيد الأم؟" إليك الحل السريع "اللي يفرّح ست الكل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ميرنا عادل
لم تأتِ مناسبة عيد الأم كل عام، وتمر دون أن تجد أحدهم نسي هدية عيد الأم، أو لم يسعفه الوقت لجلبها، لكن الأمر يمكن تداركه سريعًا باتباع البدائل الكثيرة التي تساهم في سعادة "ست الكل"، والتي منها:
1 - تولي مهام المنزل من إعداد الطعام وتنظيف المطبخ والمنزل، لتشعر بالراحة والسعادة.
2- يمكن أن تعزمها على وجبة الغذاء وتتسامرون حول الذكريات السعيدة وتعبر لها عن حبك الذي لا يُقدر بثمن؛ لتحظوا بوقت ممتع.
3- تزيين غرفتها ورشها ببعض المعطرات الوردية التي تشعرها بالراحة النفسية والسعادة.
4- جمع أصدقائها القدامى التي تحبهم، فهي بالتأكد لم ترهم منذ مدة بسبب المسؤوليات، ما تجعلها تحصل على أوقات وأيام افتقدتها وذكريات شبابية جميلة.
5- اصطحابها إلى أحد المنتجعات الصحية لتحظي ببعض المتعة والدلال.
6- أن تحجز لها في صالون تجميل، لتحصل على بعض أساليب التجميل للشعر والبشرة لتشعر وكأنها ملكة في ذلك اليوم.
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