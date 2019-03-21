جاكيتات عصرية للرجل على طريقة نجوم العرب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مارس 2019 04:46 مساءً - لطالما ألهمنا النجوم العرب باطلالات أنيقة ومختلفة بـ أزياء الرجال العصرية، بخاصة وأنّ الأضواء مسلطة عليهم بشكل كبير، ومن القطع العصرية التي لا يستغني عنها الرجال بشكل عام، والنجوم نسقوها بأكثر من طريقة مختلفة وعصرية.



اختار النجم إياد نصار الجاكيت القصير بخامة القطن الناعمة مع الصوف، ونسقه بطريقة كاجوال مع التيشرت الأبيض والجينز باللون الداكن، لاطلالة بسيطة وهادئة تصلح لمشاويرك طوال النهار، كما أنها أنيقة كذلك في العمل.





أما حسن الرداد فقد لفتنا اختياره للـ جاكيت الصوف الطويل باللون البيج الجملي، مع الجينز والتيشرت الأبيض، لاطلالة كاجوال، ننصحك معها بارتداء بوت الساق ليزيدك طولًا كحذاء الـ "شيلسا بوت" The Chelsea Boot.





الجاكيت الجينز من القطع التي لا يمكن الاستغناء عنها، يمكنك اختيارها على طريقة النجم حسن الشافعي، الذي ارتدى الجاكيت على طريقة الدينم العصرية، مع السنيكر الأبيض، لكنه غير بدرجات الجاكيت والبنطلون.





في المقابل اختار كلّ من النجمين أحمد فهمي وعمرو يوسف، الجاكيت الجلد العصري هذا العام، لكن بتنسيق مختلف، اعتمده فهمي بطريقة كاجوال مع البنطلون الرياضي لاطلالة مستوحاة من أجواء الروك آند رول، بينما عمرو يوسف نسقه بطريقة أكثر كلاسيكية مع الجينز والحذاء الكلاسيكي اللامع، تناسب الشاب الثلاثيني.

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الجاكيت بجلد الخروف كان رائجًا بشدة هذا الشتاء، كالذي اختاره ناصر عباس مع التيشرت الداكن اللون، والجينز لاطلالة شبابية من الدرجة الأولى، أما الجاكيت البليزر فهو خيار أنيق لمناسباتك الرسمية أو الكلاسكية، كالذي يفضله عادة النجم أحمد حلمي، مع البناطيل الجينز أو القماشية.





إليك بهذا الألبوم جاكيتات عصرية على طريقة النجوم العرب.

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