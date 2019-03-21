فاشينيستاز أمهات مع أطفالهنّ بأجمل الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مارس 2019 04:46 مساءً - لقد أصبح هنالك عدد كبير من الفاشينيستات الشهيرات في الوطن العربي، والكثيرات منهنّ أمهات بالرغم من سنهنّ الصغيرة، واللافت للنظر أنهنّ يولين اهتمامًا بأناقة أطفالهنّ، تمامًا كما يهتممنَ بأناقتهنّ الشخصية، ولهذا كثيرًا ما نشاهدهنّ بأجمل الاطلالات برفقة الأولاد، واليوم لمناسبة يوم الأم، اخترنا لكِ أجمل اطلالات الفاشينيستات العربيات الأمهات مع أطفالهنّ.



نهى نبيل وابنتها في لوك شبابي في الجينز والجاكيت الجلد:



تعمل نهى نبيل دائمًا على اختيار اطلالات مميزة لها ولابنتها، مثل هذا اللوك التي اعتمدت فيه على الأسلوب العصري، حيث اختارت لها ولابنتها تنسيقات في البناطيل الجينز مع التيشرت القطنية، والسترات الجلدية، والأحذية الرياضية البيضاء، وطبعًا النظارات الشمسية التي أضافت من خلالها لمسات لافتة.



ناتالي فنج وأطفالها في الملابس الرياضية:



بالرغم من أنّ نتالي فنج لديها أطفال صبيان، غير أنها أيضًا تهتم كثيرًا باطلالتهم، وباختيار الأزياء العصرية لهم، مثل هذه الصورة التي اختارت فيها لها ولأطفالها الصبيان تنسيقات عصرية في الأزياء الرياضية الكاجوال والمريحة.



ديما الأسدي وابنها في تنسيقات كاجوال:



نسقت ديما الأسدي لها ولابنها حديث الولادة، اطلالات عصرية وبدت متشابهة إلى حد بعيد، وكانت هذه التنسيقات عبارة عن بنطلون من الجينز الأزرق لها، مع سويتر قطنية مزينة بالشراريب، وحذاء كاحل أسود ولطفلها كانت عبارة عن بنطلون قطني رياضي وجاكيت باللون الأسود.

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نور عريضة وابنتها متألقتان بالأسود:



كثيرًا ما تنسق نور عريضة اطلالات متماثلة لها ولابنتها، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها فساتين سهرة باللون الأسود، مزينة بشرائط ناعمة، وقد بدتا غاية في النعومة والأناقة.



شاهدي اطلالات الفاشينيستا الأمهات مع أطفالهنّ لمناسبة يوم الأم في أجمل تصاميم الأزياء.

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