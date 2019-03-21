لبس محجبات: طريقة تنسيق البليزر الكاروه لاطلالة جذابة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مارس 2019 04:46 مساءً - تعد صيحة الكاروه من أجمل الصيحات التي عشقتها النساء على مر السنوات السابقة، ولأن الكاروه عاد ليتربع على عرش الموضة من جديد ظهر بشكل قوي البليزر الكاروه، استغلته المحجبات ليكون هو القطعة المناسبة لهن بستايل كاجوال أو رسمي.
للـ محجبات، نسقي البليزر الكاروه ه مع توب مناسب وانتعلي بوتْ قصيراً لتكملي إطلالتك، أيضاً لا تتردي مطلقاً في تنسيق حزام خصر مع البليزر الكاروه؛ ليمنحك طلة جذابة ومختلفة.
اتجهي إلى البنطلون الجينز الواسع wide jeans إن كنت ترغبين في التألق بستايل كاجوال. نسقي مع البليزر الكاروه حجاباً بإحدى ألوان البليزر، ولا تتردي مطلقاً في اختيار ألوان جذابة.
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