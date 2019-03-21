مكياج عيون مثالي للنساء فوق الـ40... هكذا تحصلين عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مارس 2019 04:46 مساءً - مع التقدم في السن، تصبح الخطوط الدقيقة في محيط العين أكثر بروزاً، لذلك تحتاج المرأة، لا سيما الأربعينية، الى مكياج يشعرها بالرضا ويعزز من جمال نظراتها، وفي الوقت نفسه يعمل على إخفاء علامات التقدم في السن حول عينيها. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك طريقة تطبيق مكياج عيون مثالي لا تشوبه شائبة.



1- كريم محيط العين

يجب أن تحافظي على منطفة العين رطبة دائماً وناعمة، ولكن من دون جعلها دهنية، لذلك الخطوة الأولى في الحصول على مكياج عيون مثالي، هو اختيار كريم محيط العين بشكل صحيح وملائم لنوع البشرة. بإمكانك مثلاً استخدام RéVive Eye Renewal Serum، و Charlotte Tilbury Magic Eye Rescue Cream.



2- تحديد الحواجب

احرصي دائماً على تحديد حاجبيك بشكل ناعم يضيف لمسة من الجمال على ملامح وجهك، من خلال استخدام القليل من المستحضرات. فتحديد الحاجبين باستخدام بودرة ناعمة أو جل الحواجب الملون يفي بالغرض، استخدمي مثلاً Benefit's Foolproof Brow Powder أو Milk Makeup's Kush Fiber Brow Gel.



3- البرايمر

إن عملية التحضير خطوة أساسية في مكياج العيون للمرأة الأربعينية، لذلك استخدمي البرايمر الذي يعمل على تثبيت مكياج العين والتقليل من الخطوط الدقيقة، إذ إنه يمنع من استقرار الكونسيلر في هذه الخطوط. استخدمي مثلاً great eye shadow primer أو Tatcha's The Silk Canvas.



4- ظلال العيون

تجنبي استخدام ظلال العيون اللامعة جداً، فهي تبدو ثقيلة جداً وتعزز من مظهر التجاعيد، واحرصي على اعتماد ظل العين الكريمي، وهناك خيارات رائعة من ظلال العيون، كـ Dior Backstage eye shadow palettes على سبيل المثال لا الحصر. ابدأي باستخدام الظلال الداكنة عند قاعدة خط الرموش العليا، من ثم استعملي ظل العين الأفتح عند زاوية العين، مما يجنبك تسليط الضوء على الخطوط الدقيقة.



5- الأيلاينر

الأيلاينر هو من أفضل الطرق لتعزيز جمال العين، لكن مع التقدم في السن من المستحيل الحفاظ على خط أيلاينر مستقيم نظراً الى ترهل الجلد فوق العين. لذلك، اعتمدي قلم الكحل لرسم خط تمهيدي ناعم، بعدها استخدمي فوقه الأيلاينر الأسود لتثبيت الخط في شكل جيد.



6- الماسكرا

تساهم الماسكرا في جعل رموشك أكثر طولاً وكثافة، لكن احرصي على استخدام الماسكرا المقاومة للماء، وذات التركيبة التي تلتصق بالجلد فلا تسيل او تتلطخ، مما يحافظ على مكياج عيون ثابت ومتألق طوال اليوم. استخدمي مثلاً Hourglass's Caution Extreme Lash Mascara.

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