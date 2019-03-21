زيت اللافندر علاج فعّال للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مارس 2019 04:46 مساءً - يعتبر زيت اللافندر أو الخزامى من أكثر أنواع الزيوت الطبيعية التي تفيد البشرة وتعزّز نضارتها. فبفضل مكوّناته الغنيّة، يساعد زيت اللافندر على محاربة أعراض شيخوخة البشرة من خلال تجديد خلاياها وتعزيز الدورة الدموية فيها. هذا بالإضافة إلى فعاليته في معالجة بعض المشاكل الظاهرة كحب الشباب والإكزيما واللدغات والحروق.

في ما يأتي 3 وصفات من زيت اللافندر لبشرة نضرة وصحيّة.



1- زيت اللافندر والشوفان

ضعي ثلث كوب من اللبن وأضيفي إليه ربع كوب من دقيق الذرة وكوب كامل من الشوفان. حرّكي المكوّنات جيداً ثم أضيفي إليها كوباً من اللافندر المجفّف ونصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي ونصف ملعقة صغيرة من زيت اللافندر. اخلطي المكوّنات حتى تحصلي على عجينة سميكة. بإمكانكِ أن تضيفي القليل من الماء إذا شعرت بأن العجينة لا تزال قاسية.

ضعي العجينة على وجهكِ لمدة 5 دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر.

تساعد هذه الوصفة على تجديد خلايا البشرة وتنشيط الدورة الدموية فيها. بإمكانكِ اعتمادها مرة كل أسبوعين.





2- زيت اللافندر مع العسل

في وعاء نظيف وجاف، ضعي ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي واضيفي إليها نصف ملعقة من زيت اللافندر. اخلطي المكوّنات حتى تحصلي على مزيج لزج. وزّعي المزيج على بشرتكِ بعد تنظيفها جيداً واتركيه منقوعاً لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.

تساعد هذه الوصفة على تنظيف البشرة من الأعماق وترطيبها. يمكنكِ اعتمادها مرة في الأسبوع.

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3- زيت اللافندر والشاي الأخضر

تناولي 3 أكياس من الشاي الأخضر وضعيها في طنجرة مليئة بالماء واتركيها حتى تغلي. أضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت اللافندر، واستخدمي الماء المغلي كحمام بخار لبشرتكِ، بحيث تعرّضي وجهكِ للبخار المتصاعد من الطنجرة.

يساعد مغلي زيت اللافندر مع الشاي الأخضر على تفتيح مسام الوجه وتنظيف البشرة من الأعماق وإزالة الشوائب عنها، كما يعزّز تدفّق الأوكسيجين إلى داخل الخلايا.

بإمكانكِ اعتماد هذه الوصفة مرة كل أسبوعين.