كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مارس 2019 04:46 مساءً - للثلج فوائد كثيرة للبشرة ، منها فوائد الثلج للبشرة الدهنية. إذا كنت تهتمين بالحلول التجميلية البديلة، فعلى الأرجح أنك قرأت الكثير من المقالات التي تقترح طرق مختلفة لتحسين حالة الجلد. أحد الحلول الأكثر شعبية هو وضع مكعب ثلج على البشرة.



تعرفي الى فوائد الثلج للبشرة الدهنية، أحد الحلول الأكثر شعبية . ووضع مكعب ثلجي على البشرة هو سر الكوريات اللواتي يتميزن ببشرة صحية وجميلة جداً.

هذه الطريقة تنعش بشرة الوجه وتمنع وتؤخر تشكل التجاعيد وتكافح حب الشباب والعيوب وتحسن الدورة الدموية.





إليك فوائد الثلج للبشرة الدهنية:



1- ينعم البشرة

حين تضعينه على الوجه، يشد الثلح بشكل ملحوظ الجلد ويقلل المسام. والمسام المتسعة هي نتيجة الزهم الزائد والأوساخ. ووضع مكعب الثلح يزيلها بسرعة ويترك البشرة نظيفة وأكثر جمالاً.



2- يحل محل الملطف

يمكنك استبدال الملطف الخاص بالوجه بمكعب الثلج. ويمكن استخدامه في أي وقت من اليوم. قبل وضع المكياج، تساعد برودة البشرة على امتصاص كريم الأساس على نحو أفضل. نتيجة لذلك، تظهر مثالية دون عيوب.



3- تحسن الدورة الدموية

البرودة تشد الأوعية الدموية، وهذا يمنع تدفق كمية زائدة من الدم إلى سطح الجلد. لذا فإن مكعب الثلج خيار ممتاز عند وجود التهاب وتورم.



4- ينصح به للعيون المنتفخة

خاصة في الصباح، حين تكون الجيوب تحت العينين كبيرة وواضحة، ضعي مكعب ثلجي وافركي بلطف لمدة دقيقة. برودة مكعب الثلج تسمح بتخفيف الانتفاخ وجعل البشرة تبدو أكثر شباباً وانتعاشاً.

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5- واقي مضاد للتجاعيد

مكعب الثلج هو النصيحة التجميلية الأكثر بساطة لمكافحة التجاعيد. البرودة تلطف وتشد الجلد بشكل فعّال، وتجعل التجاعيد الموجودة أقل وضوحاً وتمنع تكون تجاعيد جديدة.



6- يسيطر على العيوب

مكعب الثلج فعال لمكافحة البثور. فهو يقلل احمرار الوجه ويحل مشكلة التهيج. هذه الطريقة لا تأخذ الكثير من الوقت وهي سهلة جداً.

قبل وضع مكعب الثلج على بشرة الوجه، يجب أن تكوني نظيفة مسبقاً. اتركي المكعب يذوب قليلا وغلفيه بقطعة من الشاش. ضعيه على الوجه لمدة دقيقة إلى دقيقتان ثم ضعي الكريم المرطب.



ملاحظة: من الضروري دائماً أن تلفي مكعب الثلج بقطعة من الشاش لأنه قد يسبب حروق للبشرة إذا تم وضعه عليها مباشرة.

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