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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مارس 2019 04:46 مساءً - يعتبر زيت القرفة أفضل علاج طبيعي للقضاء على البثور في الوجه وهو الأكثر قوّة وغنىً بمضادّات الالتهاب والبكتيريا من أيّ زيت آخر، ممّا يجعله العلاج "رقم واحد" للقضاء على مشكلة البثور التي تهاجم البشرة وتقلّل من جمالها.
من مسحوق القرفة بإمكانكِ إعداد علاجات طبيعيّة فعّالة تقضي نهائيّاً على مشكلة البثور وحبّ الشباب، من خلال إضافته إلى أصناف الأطعمة التي تعدّينها خاصّة في موسم الشتاء، فهو تابل يمنح الدفء للجسم ويعزّز من حركة الدورة الدمويّة، إضافة إلى غناه بمضادات الالتهاب كما ذُكر سابقاً، كما يمكن تعطير أنواع الشاي بعيدان القرفة الطبيعيّة.
أمّا بالنسبة للبشرة المتضرّرة يمكنكِ تحضير أقنعة معالجة فعّالة، كهذا القناع الذي ينصح به خبير علاجات البشرة Dr Howard Sobel: امزجي ملعقة من العسل النقيّ مع 3 ملاعق من القرفة، وزّعي القناع على كامل بشرة الوجه لمدّة 15 دقيقة ومن ثمّ اشطفيها بالماء الفاتر فالبارد.
يمكنكِ أيضاً تحضير مقشّر طبيعيّ للبشرة من القرفة. امزجي ملعقتين من السكّر مع ملعقتين من مسحوق القرفة ونصف ملعقة من الزبادي الطبيعيّ، ثمّ افركي به كامل البشرة المتضرّرة من حبّ الشباب.
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