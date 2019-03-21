أفضل 5 عطور من شانيل..اختاري منها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مارس 2019 04:46 مساءً - يكشف كل عطر من "شانيل" عن حكاية تحمل بين نغماتها عبق تاريخ دار عزّز مكانة الأنوثة ودلّل المرأة بأجمل الباقات.

ولعطور "شانيل" مكوّنات فريدة وخصائص مميزة. تحتفظ العطور المولودة تحت إسم "شانيل" بنكهة مميّزة من الفخامة والرقيّ والألق، التي تعكس أسلوب الدار بشفافيّة مطلقة.





تحتفظ العطور المولودة تحت إسم "شانيل" بنكهة مميّزة من الفخامة والرقيّ والألق، التي تعكس أسلوب الدار بشفافيّة مطلقة.، فتعرفي الى افضل 5 عطور من شانيل.

للعطر الأيقوني الذي يحمل الرقم 5 قصّة أخرى. فقد دُمغ بالرقم الذي كان يحمله عندما عُرضت المجموعة على كوكو شانيل لتختار من بينها الأقرب اإلى رؤيتها. فكان أن بقي حاملاً مرتبته ضمن العطور المعروضة. ولتعزيز قوّة الخيار، عمدت صاحبة الدار إلى طرحه في الخامس من الشهر الخامس من سنة 1921.

حمل عطر"شانيل" نمبر 19 هذا الرقم كتذكار لليوم الذي وُلدت فيه مؤسّسة الدار. أمّا ذلك الذي أُدرج تحت الرقم 22، فيؤرّخ السنة التي أُطلق فيها.

ومن بين أفضل 5 عطور من شانيل تلك التي تنتمي إلى فئة الزهور، كـ"شانيل نمبر 5" و"شانس" و"كوكو شانيل"، وتلك المعزّزة بالنغمات الشرقيّة والتوابل، مثل "كوكو نوار". اختاري منها ما يناسبك.

Advertisements

تابعي أيضاً:

العطور الحصرية بشانيل LES EXCLUSIFS DE CHANEL

عطور chance من شانيل

COCO NOIR رذاذ بعبير شرقي للشعر من شانيل