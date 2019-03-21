بعد الحكم بسجنه مدى الحياة.. رادوفان كاراديتش.. شاعر وطبيب بدرجة مجرم حرب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة استئناف تابعة للأمم المتحدة، بالسجن مدى الحياة بحق زعيم صرب البوسنة السابق الشهير بـ”سفاح البوسنة “، رادوفان كاراديتش بعد إدانته بالإبادة الجماعية.

القضاة أيدوا إدانة كاراديتش بالإبادة الجماعية فى مذبحة سربرنيتشا عام 1995 أثناء حرب البوسنة، وقالوا إن الحكم الصادر بحقه بالسجن 40 عاما كان مخففا للغاية مقارنة بخطورة جرائمه وحجم مسئوليته عنها.

كاراديتش البالغ من العمر 73 عاما، حكم عليه بالسجن 40 عاما في عام 2016 بعد إدانته بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مذبحة سربرينيتشا، التي وقعت في يوليو 1995، والتي راح ضحيتها أكثر من 8000 مسلم على أيدي القوات الصربية البوسنية.

رادوفان، رجل ذو أوجه متعددة؛ فهو طبيب نفساني وشاعر وفي تسعينات القرن الماضي سياسي قوي، وبالنسبة إلى الكثيرين في البوسنة والهرسك هو ببساطة مجرم حرب، وحالة يجب عرضها على الطب النفسي.

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الرئيس الصربي السابق ألقى عليه اللوم في جرائم الحرب البشعة التي ارتُكبت خلال الحرب التي استمرت أربع سنوات في البوسنة والهرسك (1992 ـ 1996).. كما يُتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل التهجير والقتل والتعذيب.

رادوفان كاراديتش المولود في 1945 في قرية في الجبل الأسود كان يعيش منذ الـ 15 من عمره في سراييفو المتعددة الثقافات، لكنه ينحدر من عائلة تضم “تشيسنيكس”، وهؤلاء متطرفون قوميون صرب ينشطون من أجل صربيا كبرى، وسبق لهم أن تعاونوا في الحرب العالمية الثانية مع الجيش النازي وهُزموا على يد المقاتلين الشيوعيين التابعين للرئيس الراحل تيتو.

انتقل مع عائلته من مرتفعات الجبل الأسود إلى سراييفو ودرس الطب، وقضى سنة من أجل مواصلة التكوين في جامعة كولومبيا بنيويورك، بعدها أسس عيادة للعلاج النفسي في قرية بالي بالقرب من سراييفو تسكنها غالبية صربية.

كما اشتهر سابقا كشاعر، وقد أمكن التعرف على ميوله القومية من خلال قصائده، لأنه تحدث فيها عن “الروح القتالية” للصرب، ثم تعرًف على دوبريتشا كوزيتش الروائي القومي وتأثر به، كما تعرف كذلك على سلوبودان ميلوسوفيتش الرئيس الصربي السابق الذي مثل أيضا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إلا أن ميلوسوفيتش توفي في 2006 قبل أن يصدر حكم بحقه.