- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثارت أيليت شاكيد، وزيرة العدل الإسرائيلية، حالة من الجدل في بلادها، وذلك بعد مشاركتها في حملة دعائية جديدة قبيل الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في التاسع من أبريل.
الوزيرة ظهرت في مقطع فيديو الحملة، الذي صُمم ليبدو كما لو كان إعلانا تجاريا، وهي تتزين بعطر في زجاجة فاخرة كُتب عليها “فاشية”.. إلا انها تقول: إن الفيديو دعابة، ولكن منتقديها يقولون إنه قد يبدو تأييدا للفاشية.
الحملات الانتخابية تلجأ إلى شبكات التواصل الاجتماعي، نظرا لحظرها في التلفزيون حتى قبل موعد الانتخابات بأسبوعين.
الفيديو الدعائي - الذي صُور باللونين الأبيض والأسود - يظهر شاكيد كما لو كانت عارضة للعطور تسير وسط منزل أنيق، بينما ينبعث عزف رقيق للبيانو في الخلفية.. وتلقي شاكيد الكلمات الأخيرة في الدعاية وهي تتعطر قائلة: “بالنسبة لي، رائحته كرائحة الديمقراطية”.
ويقول بعض منتقديها: إن الإعلان، الذي حظى بعشرات الآلاف من المشاهدات، قد يبدو كما لو كان دعما للفاشية، خاصة للناس خارج إسرائيل الذين قد لا يدركون إنه دعاية ساخرة.
صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، نقلت عن بنينا تامانو شاتا، التي تسعى للحصول على مقعد مع حزب “الأبيض والأزرق” قولها: كشريكة في حملة كهذه، أنت تساعدين الرجال الشوفينيين الذين اختاروا رؤية النساء كمجرد شيء جميل ولسن أكثر من ذلك
أيليت شاكيد دافعت عن الفيديو في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي قائلة: أنا أسخر من نفسي.. ولا أحب الدعاية الصحيحة سياسيا.. يجب أن يتعامل الناس مع الأمور ببعض المرونة.. وفقا لما نشر بـ«BBC».
كانت هذه تفاصيل خبر عطر وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد يثير ضجة.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.