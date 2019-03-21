قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن بداية اليوم يكون جميل جدا من حيث الاستيقاظ على التهنئة من جانب أبنائها.
وأضافت "مكرم"، خلال لقاء خاص مع برنامج "صباح البلد"، المعروض على قناة "صدى البلد"، "إنني حريصة أن يكون أبنائي معي في هذة المناسبة للاحتفال مع الجدات أمي وحماتي، ونقيم مناسبة عائلية في المنزل تضم أبنائي وأمي وحماتي".
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه المناسبة هي تقدير لدور الأم في حياتنا، كما أنني حريصة على الدعاء لجدتي الراحلة، حيث إنها كان لها دور كبير في حياتنا جميعا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الهجرة: عيد الأم يبدأ بتهنئة أبنائي في بداية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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