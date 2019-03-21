وزيرة الهجرة: عيد الأم مناسبة غالية بحتفل بيها مع أمي وحماتى ومديرة مدرستي

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنها تحتفل بعيد الأم مع أمه وحماتها ومديرة مدرستها.

وأضافت "مكرم"، خلال لقاء خاص مع برنامج "صباح البلد"، المعروض على قناة "صدى البلد"، أن علاقتها بحماتها شديدة الخصوصية وأنها في مرتبة والدتها تماما، وأن حماتها تعتبرها مثل ابنتها تماما، وتعتمد عليها في أشياء كثيرة، كما أنها شديدة الطيبة والحنية ولا تظهر أي أنوع من الغيرة مثل التي تحدث بين الأمهات وزوجات الأبناء.

Advertisements

وتابعت "مكرم"، "أننى أعتبر حماتي ووالدتي معزة واحدة، لذلك أحرص على الاحتفال بهما في عيد الأم، كما أننى حريصة على تواصل علاقتي بمديرة مدرستي، وأعمل على زيارتها في هذه المناسبة، وذلك تقديرا لدورها معي في حياتي سواء في المدرسة أو البيت".

وأشارت إلى أنها أيضا لا تنسى تهنئة عماتها وبنات عمتها في هذه المناسبة العزيزة والغالية.

​