هاني الناظر يحذر الأمهات من المشروبات الساخنة: "تؤدي إلى سرطان المريء"

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، المتابعين وبخاصةً الأمهات من خطورة الإقدام على شرب الشاي والمشروبات الساخنة في وقتها، لأنها تؤدي للإصابة بسرطان المريء بشكل كبير.
وقال الناظر: "لا تشربوا الشاي أو أي مشروب آخر وهو ساخن جداً فقد أظهرت نتائج دراسة طبية علمية حديثة، أن هذا يؤدي إلى الإصابة بسرطان المريء بشكل كبير، وذلك بسبب التأثير الضار للحرارة المرتفعة على خلايا الأغشية المخاطية".
وتابع الناظر: "لابد من ترك الشاي حتى يبرد قليلًا وتنخفض درجة حرارته عن 60 درجة مئوية ثم تناوله بأمان، من ناحية أخرى، وعكس ماتردده الإشاعات فإن العلماء ينصحون بإضافة معلقة صغيرة باردة من اللبن الحليب للشاي الساخن، فتقلل حرارته، وبذلك تمنع خطورة الإصابة بالسرطان".
وأكد أن تناول القهوة أو الشاي باللبن علميًا يحمي من الإصابة بالسرطان.
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