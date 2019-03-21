ريهام عبدالغفور تحتفل بعيد الأم بـ"صورة حملها"

استعادت الفنانة ريهام عبدالغفور ذكريات حملها، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، بصورة لها منذ 6 أعوام، التقطتها أثناء حملها بابنها الصغير فاروق الشوبكي.

ونشرت ريهام عبدالغفور صورتها، وهي ترتدي بنطال جينز، وتي شيرت أحمر، وتستلقي على الأريكة ببطن منتفخ، ووزن زائد معلقة:

"Happy Mother’s Day.. 6 years ago".

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يذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور لديها إبنان، من زوجها شريف الشوبكي، وهما يوسف الشوبكي 17 عاما، وفاروق الشوبكي، ولديه 6 سنوات.

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