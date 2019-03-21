عروس تقدم على قتل زوجها بعد 20 يوما من الزفاف

لم يمض على زواجها سوى 20 يوما، قررت بعدها سيدة خمسينية أن تحاول القضاء على حياة زوجها بسبب خيانته له، وبمساعدة عشيقها، خططا للحادث كي يبدو كمحاولة انتحار.
تعاونت السيدة المتهمة بقتل زوجها، وعشيقها على ضرب الزوج البالغ من العمر 44 عاما، على الرأس، ثم حاولا خنقه، كي تبدو كمحاولة انتحار وفق ما ذكرت صحيفة "كلارين".
الزوج لم يمسسه سوءا، وفلت من محاولة القتل، وتوجه على الفور إلى الشرطة ليروي محاولة قتله على يد زوجته العروس التي تزوجها منذ 20 يوما فقط، وعشيقها.
تمكنت الشرطة من القبض على المشتبه فيهما، في حادثة وقعت بداية الشهر الحالي، لكن ملابستها انكشفت مؤخرا فقط.
وفقا للشرطة قالت شقيقة الزوج، إن المتهمين كانا يسعيان إلى الاستيلاء على ممتلكاته، حيث أن الضحية مالك محل إطارات، وله عدة أعمال طمعا فيها.
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