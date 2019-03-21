في عيد الأم.. نانسي عجرم تنشر صورتها مع والدتها

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها مع والدتها بمناسبة عيد الأم.

وعلقت "نانسي" على الصورة التي تجمعها بوالدتها قائلة: "إنتِ أوّل عيون شفتها.. إنتِ أوّل صوت سمعتو.. إنتِ أوّل إيد مسكتها.. إنتِ أوّل حضن غفيت فيه وأوّل قلب غمرتو.. الدّنيا إنتِ وإنتِ كل الدّنيا.. ينعاد عليكِ ماما حتى تضّل الدّنيا عيد.. الله يخلّي إماتكن ويحميلكن ياهن".

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وتفاعل الكثير من متابعي الفنانة اللبنانية على الصورة وكتبوا تعليقات منها: "ربنا يخليكوا لبعض"، "الله يحفظها لك".

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