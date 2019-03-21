الفساتين الصفراء تفرض نفسها على خطوط الموضة

تصدرت الفساتين الصفراء الطويلة منصات عروض الأزياء لموسم الربيع 2019، ولا تزال طاغية في أسبوع الموضة في لندن الذي تتضمن فساتين مع رقبة عالية باللون الأصفر الفاقع لهالبيرن، وفستان نهاري باللون الأصفر الخردلي لإميليا ويكستيد. كما يعد اللون الأصفر خيارًا رابحًا على السجادة الحمراء، حيث يعطي مرتديه المزيد من المجد والاعتزاز بالذات.

وبدأ هذا الافتتان باللون الأصفر، منذ أن قامت النجمة إيما ستون بارتداء فستان قصير باللون الأصفر الكناري في العرض الأول لفيلم "الرجل العنكبوت المذهل " عام 2015، ثم ارتدت نفس اللون في أحد افلامها عام 2017 وهو فيلم "لالا لاند " الأول كان مستوحي من فيرساتشي والثاني من تصميمات مصممة الأزياء ماري زوفرير.

وبرزت في أسبوع الموضة فساتين صفراء مثل ثوب أليكسا شانغ القصير باللون الأصفر الخردلي الذي يفضل ارتدائه مع حذاء مسطح لحضور حفل عيد ميلاد، وثوب كارولينا هيريرا الرسمي المكشوف الأكتاف باللون الأصفر الخردلي، والمناسب للسيدات الاجتماعيات مع الكثير من المناسبات في حياتهن، وكذلك فساتين إردم وجيفنشي وموسكينو وأوسكار دي لا رنتا ، والكثير .

وسرقت المحامية الحقوقية أمل كلوني وزوجة النجم جورج كلوني الأضواء العام في الربيع الماضي ، في الزفاف الملكي عندما ارتدت ثوب باللون الأصفر من تصميم ستيلا مكارتني مع قبعة مطابقة وحذاء وحقيبة كلاتش. كما جذبت المغنية ريحانا الأضواء بفستانها الغريب الذي شبهه البعض بطبق البيض المخفوق في حفل ميت غالا في عام 2015 .

كما ساعد ارتداء اللون الأصفر الكثير من الفنانات على الصعيد المادي، فعندما ارتدت إيما ستون فساتنها الأصفر في فيلم لا لا ند ، وقعت على عقد لتصبح الوجه الأعلاني للعلامة لويس فيتون مقابل 10 ملايين دولار في عام 2017 ، وتبعتها ريحانا 30 مليون دولار لمجموعة ال في ام اتش مويت هينيسي الفرنسية .

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ووفقا ، لراقصة البالية السابقة الكورية المولودة في لندن ، هيني كيم ، ومصممة العلامة التجارية الحالية كيتري ، "فاللون الأصفر هو اللون المنافس للون الوردي " ، فقد بيع بالكامل فستان كيم الأصفر الذهبي التي استقرت وقتا طويلا للاستقرار على تصميمة ، ومن المتوقع أن يحذو حذوة فستان فرانشيسكا فريل هذا الصيف والمصنوع من القماش القطني الأصفر ، ويباع مقابل 125 جنيهًا إسترلينيًا ، ولذلك يبدو أن اللون الأصفر مع جميع دراجاته متربعا رئيسا على عرش الموضة هذا الموسم .

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