أكثر الأبراج التي تَفي بوعدها مهما كلّفها الأمر

عِلم الفلك يَكشف لك عن مواليد الأبراج التي تفي بوعدها مهما كلّفها الأمر.

ولا يعني هذا أن الأبراج الأخرى لا تفي بوعودها إلاّ أن علم الفلك قد اختار فقط أكثر 4 أبراج تحقّق الوعود.

العقرب: صحيح أن العقرب من الأبراج التي لا يمكن تحديد أو فهم شخصيّتها، إذ أنّها غالبًا ما تخطّط لأمر ما غير متوقّع إلاّ أنّها تلتزم بكلمتها. إن قطع مولود هذا البرج وعدًا ما لأيّ شخص، فهو سيفي به بكلّ تأكيد مهما كانت الظروف. عندما يثبت أنّه سيقوم بشيء من أجل أحدهم، فهو يحقّقه لأنّه لا يستخفّ بالوعود التي يقطعها.



العذراء: قبل أن يفي برج العذراء بوعده يتأكّد من أنّه كفيل في تحقيقه. لذلك عندما يعد بشيء، فهو يقوم بكلّ الخطوات للوصول إلى هدفه، الأمر الذي يجعله واحد من الأبراج التي تفي بوعدها دائماً مهما كلّفها الأمر.

الجدي: لا يقطع برج الجدي أيّ وعد إلاّ إذا تأكّد 100% من قراره. إذا لاحظ أنّه باستطاعته الإيفاء به فهو سيحقّقه مهما كلّفه الأمر. يأخذ برج العقرب وقته بشكل كامل لوضع أهدافه بدقّة حتّى يتمكّن من تنفيذ وعده من دون أيّ خطأ.

برج الأسد: يعمل مولود برج الأسد بكلّ ما بوسعه ليحافظ على صورته التي رسمها للآخرين ألا وهي: شخصية تفي بوعودها. إن قطع وعداً لأيّ شخص فهو سيفي به حتماً حتّى ولو كان من الصعب تنفيذه أو تحقيقه.

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