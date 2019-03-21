"على قد الإيد".. اسعد "ست الحبايب" في عيد الأم بـ100 جنيه فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

اعتاد المصريون في مناسبة عيد الأم من كل سنة، شراء الهدايا وتقديمها لـ"ست الكل"، بينما يقتصر احتفال الآخرين على الزيارات والتجمعات العائلية خارج المنزل للاستمتاع بأجواء الربيع والدفء الأسري، لكن في ظل ارتفاع الأسعار، يبحث البعض عن أفضل وسيلة لإسعاد والدته في حدود ميزانيتهم.

مهندسة الديكور خلود العسيلي تقدم الوصفة، خلال تصريحها لـ"الخليج 365"، قائلة إنه ليس من الضروري شراء أشياء باهظة لتقديمها كهدايا للأم، إذ يمكن تقديم شيء معنوي أفضل من الهدية تمامًا، وهو تجديد ديكور المنزل، الذي يعتبر المملكة الخاصة بالأم فيجب أن تشعر فيه بالأريحية والسعادة كالأميرة، بغض النظر عن مساحته أو أثاثة، وقد تحتاج فيه من 100 إلى 200 جنيه فقط حسب الرغبة في تطبيق الأساليب.

1-المطبخ

يمكنك إعادة تجديد ديكور المطبخ بأقل التكاليف وأبسط الخامات. ضع في الحسبان أن يكون جذابًا وباعثًا للسرور، لكي تجد الأم نفسها سعيدة ومرتاحة.

وتجديد المطبخ يشمل تغيير جميع مقابض اليد القديمة والتي ظهر عليها معالم الصدأ، والمقبض الواحد يتراوح ثمنه بين 12 لـ30 جنيهًا.

كذلك تعليق تابلوهات ملونة لتعطي لمسة من المرح والبهجة بالمكان، ووضع سبورة خلف الباب مع ساعة من نفس اللون الأسود.

أيضا وضع ورق فنيل "ستيكر" على السيراميك قابل للمسح يبلغ ثمنه حوالي 55 جنيهًا للمتر، أو مسامير أنيقة تبلغ سعرها نحو الـ10 جنيها لتعليق الأواني ومستلزمات المطبخ كبيرة الحجم.

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يمكنك أيضا تركيب "استاند استاليس" في دولاب المطبخ لتوفير مساحة، ويبلغ ثمنها 75 جنيهًا، ووضع ماسورة على "الدرف" من الداخل لتعليق أغطية الأواني.

2- الريسبشن أو الصالة

هناك عدد قليل من الخطط لتجديد واجهة الشقة "الصالة"، عن طريق وضع الشمعدان لأنه أصبح موضة رائجة لهذا الموسم، ويتناسب مع أشكال متنوعة من الأثاث، فهو يبعث أجواءً دافئة للمكان، خاصة في حالة وضعة أو وضع الزهور بمفردها. وتصل سعرها إلى 10 جنيهات، بينما بلغ سعر الشمعدان الصغير 70 جنيهًا، والكبير 90 جنيهًا.

أيضا يمكن استغلال الأشياء القديمة وورق الكارتون وتزيينه بالشمع الكبيرة وخيط الصوف ويتراوح سعره ما بين 5 إلى 7 جنيهات، أو استخدام البطرمانات الفارغة وتزيينها بنفس الخيط. حسب رغبتك يمكنك وضع الشمع بداخلها أو تزيينها بشيء آخر.

يمكن التجديد أيضا في شكل الستائر، في حاله لديك ستارة بيضاء اللون وسادة، فيمكنك صنع "بلتكانة" من أقمشة الملايات الملونة والكلاسيكية، وتبدأ ثمن هذه الخامة من 30 جنيهًا للمتر، أو إضافة جزء ملون من القماش على الستارة من الأعلى.

ومن نفس نوع الخامة يمكنك صنع أغطية الوسائد الأنتريه، وإضافة جزء ملون من القماش كمفرش "رانر" على السفرة.

3-حجرة النوم

يجب كذلك وضع ورق فنيل "ستيكر" الملون على "الكومودينو" إذا كان يبدو قديم وعفا عليه الزمن، وتزين إطاره بلمبات إضاءة، ووضع تابلوهات.

ويفضل تغير مفرش السرير، واختيار المفارش ذات الألوان الصيفية أو الباستيل، خاصةً اللون الأبيض، وإضافة اللمسات العصرية الممزوجة بالتصميمات الكلاسيكية، ويتم طباعة الصور التي تحمل الذكريات السعيدة للأم، وتعليقها على الجدران بطريقة متناسقة مع الأثاث فهي تتميز بنعومة مع استخدام رسومات هندسية وأشكال مطبوعة من الزهور إن أمكن .