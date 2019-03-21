مثل كل الفتيات قبل زفافهن، ذهبت رووث ماجواير للاحتفال مع صديقاتها على متن قارب في أيرلندا، وبعد منتصف الليل بقليل تركتهن عائدة إلى بيتها، لكن القدر لم يمهملها حيث ماتت غريقة.
كانت رووث مرتدية فتسان زفافها خلال الاحتفال، وسهرت وقضت أوقاتا ممتعة مع رفيقاتها قبل أن تسقط في مياه كارلينجفورد لوف بمقاطعة لوث، لتموت غرقا، ويصبح فستان زفافها هو كفنها، وفقا لـ"ديلي ميل".
كانت رووث تبلغ من العمر 30 عاما، ويفصلها الاحتفال بزفافها مجرد ساعات، حيث كان في اليوم التالي من وفاتها، حيث لقيت مصرعها بعد مغادرتها "تافيز" حيث كانت تحتفل.
وبعد انتشال جثتها، كتب خطيبها "جيمس جريفين" وداعًا عاطفيًا لها، عبر "فيسبوك": "لم تكن رووث شريكتي فحسب، بل كانت رفيقة روحي. ستبقى حبي دائمًا".
كانت هذه تفاصيل خبر عروس تدفن بفستان زفافها قبل إتمام المراسم بساعات قليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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