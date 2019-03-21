بالصور| في أحدث ظهور له.. جمال مبارك يدعم ابنته "فريدة" في مسابقة للجمباز

قبل الاحتفال بعيد الأم بأيام قليلة، حرص جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على قضاء أوقات أسرية برفقة زوجته وابنته، حيث ظهر في صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يدعم ابنته فريدة.

زعم رواد "السوشيال ميديا"، أن ابنته كانت تشارك في بطولة للجمباز، بنادي المقاولون العرب، وظهر بجانبها والدها جمال مبارك، وزوجته خديجة الجمال.

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ارتدى جمال مبارك، قميصا و"بلوفر" كاجوال، بينما زوجته خديجة ارتدت جاكت جينز كاجوال، وظهرت الصغيرة مرتدية ملابس لامعة، الشهيرة الخاصة بالجمباز، وحاوطهم المدربين وعدد من الحضور بنادي المقاولون العرب.

وكان رواد "فيسبوك" قد تداولوا صورا قبل عدة أيام لعلاء مبارك، مع شقيقه جمال، في نادي المقاولون العرب خلال نفس البطولة.

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