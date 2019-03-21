بالصور| الملكة رانيا تشارك الأمهات احتفالية عيد الأم: "أنتنّ نبع الخير"

هنأت الملكة رانيا العبدالله، النساء بمناسبة عيد الأم، الموافق 21 مارس من كل عام، ونشرت صورًا جمعتها بأطفال مؤسسة "الحسين" الاجتماعية، التي زارتها لمشاركة مجموعة من الأمهات والمربيات المتفانيات في الاحتفالية المقامة بالأمس.

وكتبت الملكة رانيا عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لكل من جاور طفل قلبها، وكل من تعطي الحب والحنان والسلام والحكمة والوقت بلا حدود، كل عام وأنت بخير وكل عام وأنتن نبع الخير.. سعدت اليوم بمشاركة مجموعة من الأمهات والمربيات المتفانيات في احتفال أقامته مؤسسة الحسين الاجتماعية بمناسبة عيد الأم".

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ويوافق اليوم 21 مارس، العيد السنوي للأم بالوطن العربي، تكريمًا لها على مجهوداتها وأدوارها الاجتماعية كل عام.

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