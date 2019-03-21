مؤسسة "أهل مصر" تعلن تكفلها بعلاج طفل أسوان المحروق

تدخلت الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أهل مصر للتنمية" في قضية الطفل حسام عاطف عبد المجيد، الذي صعقته الكهرباء في محافظ أسوان، أثناء لعبه مع أقرانه من الأطفال.

وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تداولت صور وفيديوهات للطفل المصاب بحروق أثناء اللعب، مطالبين الصحة بسرعة التدخل لإنقاذ حياته نظرًا لخطورة حالته.

واستغاثت أسرة الطفل، وعددًا من المقربين منها بالمسؤولين لسرعة التدخل لعلاج وإنقاذ ابنهم، نظرًا لحالته الصحية الخطيرة، لتستجيب إحدى المستشفيات الجامعية له، وتبدأ في علاجه.

واستطاعت هي وفريق المؤسسة بعد اتصالات مع جهات في الدولة، وشركة "مصر للطيران"، الحصول على تصريح لنقله على نفقة مصر للطيران بالطائرة غدًا من المستشفى الذي يعالج فيه إلى أحد مستشفيات القاهرة التي لها خبرة في التعامل مع نوعية الحروق التي أصابت الطفل بعد التنسيق مع المستشفى الجامعي الذي يعالج فيه.

ووجهت "السويدي" عبر صفحتها على "فيسبوك" الشكر إلى شركة "مصر للطيران"، التي تدخلت لمساعدة المؤسسة، وسهلت إجراءات نقل الطفل "حسام"، ما يؤكد على تكامل جهود الدولة مع مؤسسات العمل المدني والخيري.

Advertisements

وطالبت الدكتورة هبة السويدي في تصريح لها المتاجرين بحالة الطفل على صفحات التواصل الاجتماعى بالتوقف عن جمع التبرعات، لافتة إلى أن كل ما يحدث عبث لاطائل من وراءه .

وكان حسام عاطف عبدالحميد، أحد أبناء محافظة أسوان قد نزل للعب مع أقرانه في الشارع، ليتنافس بعضهم في اللعب إلا أنه دخل أحد أكشاك الكهرباء في نطاق منطقة للاختباء فيه، لعلمه أن التيار الكهربي مفصول عنه، إلا أن المفاجأة تمثلت في وجود تيار كهربي بالفعل في "الكشك" لدى دخول الطفل له، بحسب ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليتشوه جسده، ويصاب بنسبة كبيرة من الجروح والحروق كادت أن تودى بحياته.

وبلغت نسبة الحروق في جسد الطفل نحو 50%، بحسب تصريحات صحفية للدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان.

ولفت "مجاهد" إلى أن الطفل يتم علاجه حاليًا في مستشفى أسوان الجامعي، وخضع لأكثر من عملية ترقيع لجسده داخل المستشفى، وأشار إلى أنه سيتم عرض التقارير الطبية الخاصة بحالته على عددًا من استشاري جراحة التجميل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة له.

​