مجموعة ساعات "Forever Fendi" الجديدة.. مزيج من الألماس واللؤلؤ!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هل تبحثين عن قطعة فنية لتزيين معصمك إلى الأبد؟ أنت إذًا على وشك اكتشافها، فقد طرحت العلامة الإيطالية الشهيرة فندي مجموعة جديدة من ساعات اليد أطلقت عليها اسم Forever Fendi.
وتشمل المجموعة نموذجين يمكن ارتداؤهما بسهولة، ويتميزان بتصميميهما الأيقونيين الخالدين واللذين سيدفعانك لارتدائهما طوال الوقت بغض النظر عن إطلالاتك.
وتأتي قطع مجموعة Forever Fendi غنية بالألماس واللؤلؤ والأحجار الأصيلة التي تمثل التراث الروماني الفخم للدار.
وقد تم تعزيز النموذج الأول بقرص من حجر عين النمر، ويأتي محاطًا بإطار مزين بحبات ألماس بيضاء لامعة عيار 0.02 قيراط، ويتميز أيضًا بسوار مصنوع من "الستانلس ستيل" المصقول مع روابط مركزية تحمل شعار فندي الشهير المزدوج FF.
أما النموذج الثاني يأتي مزينًا بـ 65 ماسة نفيسة عيار 0.16 قيراط على الإطار وسوار مزين بشعار فندي الشهير المزدوج FF، ويتميز بقرص دائري من اللؤلؤ الأسود مرقم بالذهب الأصفر.
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