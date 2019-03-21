صدف البحر يجتاح تصاميم الأحذية والحقائب لموسم صيف 2019.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع مرور الفصول، هناك اتجاهات تعيد تحديث نفسها لتكون قادرة على الاستمرار في إثارة الضجة ولفت الأنظار، كصيحة صدف البحر المقتبسة من التسعينيات، والتي ظهرت بقوة في موسم صيف العام الماضي، وقد ظهرت على وجه التحديد كجزء من القلائد والأقراط والأساور، وهذا العام ستنتقل إلى خزانة الأحذية والحقائب.

وباعتبارها من الصيحات المرتقبة في موسم الصيف المقبل، خصوصًا بعد ظهورها على مدرجات أشهر الماركات التجارية العالمية، وسيأتي هذا العنصر البحري في كل أشكاله الرائعة و بتفاصيله الصغيرة ليزن الصنادل المسطحة وأحذية الميول والكعب العالي، ويمكنك العثور على نسخ ذات أسعار معقولة من هذه الأحذية في متاجر شعبية شهيرة كمانجو وتوب شوب وزارا.

كما سيزيّن الصدف البحري حقائب القش وحقائب السلة والكروس بودي من العلامات ذاتها السابق ذكرها، ويمكنك أيضًا الحصول على حقيبة مصنوعة بالكامل من الصدف من زارا بسعر لا يتجاوز 41 دولارًا.