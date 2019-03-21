اكتشف "ثنائيات الأبراج" الأكثر تأهلاً لتكوين "صداقات ناجحة"

تتميز العلاقات الجديدة بين الزملاء والأصدقاء بوجود عوامل وصفات شخصية مشتركة قد لا يدرك الطرفان أنها تعود لتوافق أبراجهما، فالأبراج تُمثل ثنائيات تترابط وتنجذب ببعضها مكونة تقارب في الآراء وطريقة التفكير بل والميول والاختيارات، وهذا الشرط يعد أساسيا لنجاح أية علاقة سواء صداقة فقط أو علاقة قد تتوّج بالارتباط مدى العمر. في ما يلي أكثر الأبراج التي تشكّل أنجح الصداقات: 1- الحمل والعقرب على الرغم من كونهما من الأبراج التي تعشق القيادة والسلطة إلا أنهما يشكلان أنجح الصداقات إذا تعاونا مع بعضهما البعض. الإثنان من الأبراج المتفهمة والمخلصة للغاية لمفهوم الصداقة وإن كانت مولودة برج العقرب تعتبر أكثر إخلاصاً وتفانٍ. من حيث الصراحة، مولودة برج الحمل أكثر صراحة وجرأة في التعبير عمّا بداخلها عن برج العقرب، ويحتاج كلاهما للتخلي عن هذه الطباع وتبني موقف أكثر حيادية عند التعامل مع بعضهما البعض. ما يجعل هذه الصداقة أقوى هي عقلانية برج العقرب لأن مولودة برج العقرب إستراتيجية ماكرة، ويمكن أن تساعد صديقتها الحمل في الإبطاء وتعلّم كيفية التخطيط للمعارك قبل الإقدام عليها. أقرأ أيضاً :

2- القوس والميزان طبيعة برج القوس الجريئة هي ما تجذب مولودة برج الميزان إليها على الرغم من أنها أكثر إجتماعية وإنفتاحاً، إلا أن إقدام برج القوس على الحياة من دون خوف هو ما يجعلها صديقة مقرّبة لمولودة برج الميزان. تبحث مولودة القوس دوماً عن الإثارة مما يضطر صديقتها الميزان أن تكون حذرة من أن شخصية صديقتها لا تؤدّي بهما إلى أعمال متهورة أو خطيرة. بينما تتشاركان في تجارب أكثر، تتعرفان أكثر على بعضهما البعض، وتزداد صداقتهما. 3- الدلو والجوزاء تشترك مولودتا الدلو والعذراء في علاقة نفسية جيدة مع بعضها البعض مما يجعل صداقتهما مريحة. من صفات مولودة برج الدلو أنها تعشق الغوص في أفكار جديدة والتخطيط لها، فذلك يشعل روحها بالحماس. مولودة الجوزاء تميل أكثر للعقلانية في طريقة تفكيرها وترغب في تحليل الأمور والأشياء بعناية. أفضل جانب من جوانب الصداقة بين برج الجوزاء والدلو هو قدرتهما على الجمع بين مواردهما والعمل في تناغم، مما قد يساعدهما في الحصول عملياً على أي شيء تريدانه سوياً. لأن كلتيهما تتميزان بإنطلاقهما في الحياة، فمن المرجّح أنهن سيستمتعن بالأشياء البسيطة معاً. 4- القوس والسرطان هذه واحدة من الصداقات التي قد تأخذ بعض الوقت لتكوينها وذلك لطبيعة القوس المنطلقة والتي تنتقض مع طبيعة مولودة السرطان الإنطوائية نوعاً ما، ولذلك عليهما التأقلم على طباع بعض لتحوّل تلك العلاقة إلى أنجح الصداقات. بمجرد فهمهما لبعضهما البعض وقبول إختلافات بعضهما البعض، يمكنهما تشكيل مزيج ديناميكي. 5- الأسد والدلو الجمع بين مولودة الدلو والأسد سيخلق صداقة ملفتة للنظر، تتألق من بين الصداقات الأخرى وذلك لأن الصداقة تلك ستكون مليئة بالطاقة والحيوية بفضل القوة والابتكار لبرج الأسد، جنباً إلى جنب مع الرؤية والأفكار المتدفقة لبرج الدلو. تستطيع تلك الصداقة تحقيق نجاح دراماتيكي كفريق واحد، مع تحقيق النجاح بشكل فردي كذلك. على الرغم من أن كلي البرجين لهما إهتمامات مختلفة، إلا أنهما يشكلان علاقة صداقة متوافقة للغاية 6- الجدي والعذراء تقدّر مولودة الجدي طباع وشخصية مولودة برج العذراء والعكس صحيح. كلتاهما نفس الشخصية بالضبط. تعتبر تلك الصداقة من الصداقات التي تتميز بوضوح وشفافية مما يجعلها علاقة قوية وعميقة ومستمرة لسنوات كثيرة. إخلاص مولودة برج العذراء لتلك الصداقة هو ما يجذب صديقتها من برج الجدي إليها. تتعلم أنثى الجدي من أنثى العذراء أهمية الاجتهاد بينما تتعلم أنثى العذراء من أنثى الجدي أن تكون أكثر إنضباطاً. العذراء هي إمرأة مرنة، ويمكن أن تتعوّد على أي حالة ولذلك تشكّل فريق جيد مع الجدي. 7- الثور والحوت بفضل شخصية الثور الواقعية والتي تبحث عن الحقائق والوقائع، تعتبر مولودة الثور صديقة مثالية لمولودة برج الحوت والتي تركّز على المشاعر والعواطف في ما حولها وذلك لأنها ستساعد صديقتها من برج الحوت على إكتشاف أحلامها وطموحاتها، في حين أن مرأة الحوت يمكن أن تقدّم مفهوم اللطف والرحمة إلى مولودة الثور. مرأة الحوت متعددة المهام على عكس مرأة الثور. يمكن لمولودة الحوت أن تساعد صديقتها الثور في النظر في عدد من الخيارات وعلى مولودة الثور أن تسمح لها بذلك.

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