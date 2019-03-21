تألّق لوبيتا نيونغو خلال حضورها عرض فيلم "US"

واشنطن ـ رولا عيسى
بدت الممثلة لوبيتا نيونغو مُذهلةً في العرض الأول لفيلمها الجديد "US" في مدينة نيويورك الجمعة، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 36 عاما، أنيقة أثناء سيرها على السجادة الحمراء في فستان مثير، وارتدت سترة شفافة مغطاة بقطع معدنية مدببة فوق فستان "قميص" قصير فوق الركبة باللون الأبيض، ووضعت حزاما فضيا حول خصرها، وعززت طولها مع حذاء مفتوح عالٍ باللون الفضي.
وتلعب لوبيتا دور البطولة في فيلم "US" وتشاركها البطولة وينستون ديوك وإليزابيث موس، وتدور أحداث الفيلم بشأن عائلة تقوم بعطلة على الشاطئ، لكن سرعان ما تتحول عطلتهم إلى كابوس عندما تبدأ مجموعة من الأفراد ترويعهم.
ويعد هذا الفيلم هو الثاني للمخرج جوردان بيل البالغ من العمر 40 عاما والذي شوهد في بدلة زرقاء مع زوجته تشيلسي بريتي في العرض الأول للفيلم، كما انضم إلى العرض الممثل ونستون ديوك، 32 عاما، وارتدى بدلة باللون الأزرق السماوي مع حذاء أسود، بينما بدت الطفلة شادي رايت جوزيف، البالغة من العمر 13 عاما، جميلة في فستان وردي مع طبعات للورود، كما بدت آشلي مكوي الممثلة المشاركة بالعمل أنيقه في بدلة رمادية فاتحة.
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