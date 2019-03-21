بريانكا شوبرا تظهر بإطلالة جذَّابة خلال جولة ترويجية لها

ارتدت النجمة الهندية بريانكا شوبرا ما لا يقل عن 4 أطقم ملابس مختلفة، الثلاثاء، أظهرت أناقتها أثناء جولة ترويجية لها في نيويورك، بما في ذلك توقفها عند استوديوهات "أيه بي سي" من أجل حوار مع برنامج "ذا فيو".

وبدّلت النجمة البالغة من العمر 36 عاما، 4 أطقم ملابس، من بينها طقم مفعم بالحيوية، وفستان شفاف باللون الأسود به نقاط بيضاء اللون كشف عن صدرها، ورفعت شعرها إلى الأعلى ووضعت به ربطة شعر على شكل فيونكة، وقلادة ذهبية مزينة بالخرز، ووضعت ظلالا داكنة وأمسكت بشنطة صغيرة باللون الأسود، كما ارتدت فستانا آخر باللون الأحمر.

وتوجّهت نجمة بوليوود إلى برنامج "ذا فيو"، في وقت سابق من نفس اليوم، وهي ترتدي طقما باللون الذهبي، وبنطالا بنقشة جلد الثعبان وقميصا ومعطفا باللون الأصفر، وفي داخل الاستوديو ارتدت فستانا باللون الأحمر الفاتح وحذاء باللون الوردي، وفي البرنامج النسائي، كان أول سؤال وجه لها عن زواجها من المغني نيك جونس، وقالت: "حدث ذلك بسرعة جدا، فقط بعد أشهر قليلة من المواعدة"، وأوضحت أنها لا تتمكن من طهو الطعام له حين يطلب منها ذلك، فهو من عائلة من الجنوب، ووالدته تتمكن من طهو الطعام بطريقة جيدة، وهي فقط تطهو البيض وتصنع القهوة.

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وأكدت أنها تحب لقب "حرم السيد جونس"، موضحة أن إحساس الزواج مختلف، فهو مثل العائلة التي تختارها، كما لفتت إلى أنها تتعلم من أخطائها في الماضي، وهو ما أوصلها إلى نجاحها في الوقت الحالي.

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