الفراولة.. للتخلص من مشاكل البشرة

للفراولة مذاق مختلف، يجذب إليه الكثير من محبي الفواكه، إلى جانب احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم ككل والبشرة والشعر بشكل خاص.

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بعض الاستخدامات الأخرى للفراولة، ومنها:

1- تستخدم في ترطيب البشرة، بمزج أربع حبات منها مع ملعقة عسل نحل كبيرة، وتدليك البشرة بها، ثم غسلها جيدًا بماء فاتر بعد تركها على البشرة 15 دقيقة على الأقل.

2- تساعد في تجديد خلايا البشرة وإعطائها لون الورد الصافي.

3- تستخدم كماسك طبيعي للتخلص من حبوب الشباب، بمزجها مع القشطة وتركها على البشرة لمدة 10 دقائق ثم فركها.

4- تعمل كمطهر للبشرة، لاحتوائها على حمض الساليسيليك.

5- تعمل على تنعيم البشرة بعد مزجها بحليب بودرة وتستخدم كماسك.

ونقدم لك طريقة عمل ماسك يمكن اللجوء إليه مرتين أسبوعيًا بشكل منتظم لحل الكثير من المشاكل منها، ترطيب البشرة، وتنظيفها العميق، والتخلص من آثار البثور.

المكونات:

Advertisements

2 ثمرة فراولة مهروسة

ملعقة زبادي

ملعقة زيت خروع

الطريقة:

1- تمزج جميع المكونات سويا حتى يصح الخليط متماسك ومتجانس.

2- يفرد الماسك على البشرة قبل النوم.

3- يترك الماسك على البشرة مدة لا تقل عن 20 دقيقة.

4- يفرك الماسك على البشرة ويغسل بماء فاتر.

​