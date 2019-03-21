- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تميل معظم الفتيات منذ صغرهن للتجديد بين الحين والآخر سواء في ملابسهن أو شعرهن، وتحاول كل فتاة أن تجد نفسها في شئ يعيد لها رونقها وجمالها لذا تلجأ للضفائر التي تُعيدها للشباب، وبعضهن يعتمدن على هذه التسريحة خلال السهرات.
وتتنوع تسريحات الضفائر بين الضفيرة الواحدة، أو على شكل كعكة، أو الضفائر المتعددة في بداية الشعر.
وتلجأ بعض الفتيات لتسريحة الضفائر الفوضوية التي تجعلها تظهر وكأنها عفوية غير متكلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| اعتمدي على"الضفائر" خلال مناسباتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.