بالصور| اعتمدي على"الضفائر" خلال مناسباتك

تميل معظم الفتيات منذ صغرهن للتجديد بين الحين والآخر سواء في ملابسهن أو شعرهن، وتحاول كل فتاة أن تجد نفسها في شئ يعيد لها رونقها وجمالها لذا تلجأ للضفائر التي تُعيدها للشباب، وبعضهن يعتمدن على هذه التسريحة خلال السهرات.

وتتنوع تسريحات الضفائر بين الضفيرة الواحدة، أو على شكل كعكة، أو الضفائر المتعددة في بداية الشعر.

وتلجأ بعض الفتيات لتسريحة الضفائر الفوضوية التي تجعلها تظهر وكأنها عفوية غير متكلفة.

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