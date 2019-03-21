مؤلفة كتاب فن الصياعة: "شطارة.. وأبويا قاللي يا صايعة"

قالت دارين المسلماني مؤلفة كتاب "فن الصياعة"، إن "الصياعة هي الشطارة وحاجة حلوة" وليست خلق دنيئ.

وأضافت "المسلماني"، والتي تعمل في مجال خدمة العملاء في إحدى الشركات العالمية، خلال لقائها مع الإعلامية سمر يسرى، في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن عنوان كتابها ليس لجذب القارئ، بل يعبر عن محتوى الكتاب.

وقالت دارين: "الصياعة المقصودة في الكتاب مش معناها دنو الأخلاق ولكن الصياعة المقصودة هنا إزاي البنت تضمن حقها كامل في الحب والكرامة والنجاح ومش بس نجاح عاطفي لكن نجاح مهني".

وأوضحت دارين المسلماني، أن هدفها لم يكن تجاريًا، معتبرة أن كلمة "صايع" تعني شاطر، وأنها كلمة دارجة في المجتمعات الراقية ويمكن قولها أمام الأطفال "حاجة مش قلة أدب".

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وأشارت إلى أنها أول مرة سمعت وصف "صايعة" كانت من والدها، وحينما اعترضت عليه أوضح لها أن قصده أنها تجيد العمل "بتعرف تجيب حقها".

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