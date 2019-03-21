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مشاهد رومانسية جمعت بين الفنانة دينا الشربيني بالنجم عمرو دياب، تداولها رواد موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام"، طول الأسبوع الجاري، بالتزامن مع احتفالات عيد ميلادها.
ورصد "هن" اللقطات العاطفية التي أثارت ضجة على المنصات الإلكترونية، نعرضها خلال الفقرات التالية:-
احتفلت الفنانة الشابة بعيد ميلادها منذ أيام، بصحبة النجم عمرو دياب، الذي احتضنها خلال تمايلهما، على نغمات أغنيته "أجمل عيون"، التي تتغزل في مواليد برج الحوت، الذي تنتمي إليه دينا الشربيني، كما أن "الهضبة" أعلن سلفًا أنها مُهداة إليها.
وتتضمن الحفل ثلاث "تورتات" عيد ميلاد، إحداها مزينة بصورة تجمعها مع "الهضبة"، مدون عليها باللغة الإنجليزية "عيد ميلاد سعيد دينا".
وارتدت "الشربيني"، فستانًا فضفاضًا غير منقوش، يحمل اللون الأزرق القاتم، في إطلالة "كاجوال" أظهرت بطنها المنتفخة، لتنهال التعليقات حول حملها، أبرزها: "هي حامل ولا ده النت"، و"هو ده حمل، ولا تصميم الفستان خلالها تظهر بالشكل ده".
وأطل الثنائي مبتسمين في صورة رومانسية، تم تداولها خلال الساعات الماضية، حيث ظهرت الفنانة الشابة واضعة يدها اليسرى على كتفه، فيما تشابك يدها اليمنى مع يديه، بصحبة أسرة مسلسل "زي الشمس"، الذي تلعب بطولته "دينا"، بينهم الفنانة السورية أصالة والمخرج طارق العريان، والسيناريست تامر حبيب وأحمد مالك.
يذكر أن الفنان عمرو دياب تربطه علاقة عاطفية بالفنانة دينا الشربيني بدأت قبل عام تقريبًا، وفق مصادر مقربة من الطرفين، ويظهر "عمرو" بصحبة دينا الشربيني في كثير من حفلاته، وفي الجونة، وكثير من الأحداث الفنية.
ولم يفصح أي من الطرفين عن طبيعة تلك العلاقة، كما لم يفصحا عن أي ارتباط رسمي بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر "رقص وغناء".. لقطات رومانسية لدينا الشربيني وعمرو دياب خلال أسبوع عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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