هذه الرياضات مهمة لكبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أكدت عالمة الرياضة الألمانية آنا فيلكر على أهمية الرياضة لكبار السن؛ حيث إنها تسهم في الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية والذهنية.

ونظرا لتراجع الكتلة العضلية مع التقدم في العمر؛ لذا شددت فيلكر على ضرورة ممارسة تمارين تقوية العضلات، موضحة أن العضلات القوية تعمل على تدعيم البِنية العظمية من ناحية وتخفف الحمل الواقع على المفاصل من ناحية أخرى.

ومن المهم أيضا ممارسة رياضات قوة التحمل مثل المشي السريع وركوب الدراجات الهوائية والسباحة، إلى جانب ممارسة تمارين، التي تساعد في الحفاظ على التوازن والتمارين، التي تحد من خطر السقوط.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب للحصول على الضوء الأخضر قبل ممارسة الرياضة.