فتيات عن خيانة طارق في "أبو العروسة": "كلهم مصطفى أبو حجر"

"كلكم مصطفى أبو حجر".. هكذا عالجت الفتيات نهاية العلاقة بين "طارق وزينة" التي تحولت من قصة حُب، ضرب بها "طارق" المثل عن الزوج الأمين، المُحب، والعاشق لزوجته، إلى زوج خائن، قرر الابتعاد عن زوجته في النهاية والسماح لصديقته في التقرب منه.

مشهد مؤثر أتقنته الفنانة الشابة "ولاء الشريف" خلال حلقة اليوم، من مسلسل "أبو العروسة"، والتي تقوم بدور "زينة" بعدما شاهدت زوجها "طارق" وهو في وضع "غريب" مع صديقته.

صدمة ودموع بعيناها، وسكوت وعتاب في النهاية، جسدت بهما الفنانة دور الزوجة المصدومة بزوجها، عقب اكتشاف خيانته لها.

وتفاعل العديد من الفتيات، عبر المجموعات الخاصة هن، على مواقع التواصل الاجتماعي، مع المشهد بوجه خاص، والقصة بوجه عام.

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فقالت إحداهما: "كلكم مصطفى أبو حجر"، في حين أضافت الأخيرة: "ياريت منشوفش البنات اللي بتقول فيها ايه لما يكون ليه صديقة بنت".

وتابعت أخرى:"حتى طارق خان زينة.. الرجالة مش عاوزة واحدة محترمة"، وأضافت الأخيرة: "كل حجة بتكون حلوة في الأول بتقلب بخيانة".

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