اشتكت الفنانة فيفي عبده من "الكحة" وذلك في أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية قائلة: "شايفين الكحة كأنني بحشش وأنا مبشربش سيجارة أصلا". ووعدت فيفي عبده، خلال بث مباشر لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جمهورها بأن تقدم فيديوهات طبخ بالإضافة لفيديوهات الرقص: "هطلع لكم أطبخ وأرقص وأغني وأعمل كل حاجة ومش هستسلم". وتلقت فيفي عبده، هدية عيد الأم من ابنتها هنادي محمد الديراوي وزوجها شادي "آيفون وآيباد" وتلقت أيضًا هدية من ابنتها الفنانة عزة مجاهد صندوق به "خاتم وسلسلة بفص أزرق". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تتلقى هدايا عيد الأم: "آيفون وآيباد وخاتم وسلسلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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