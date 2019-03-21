أصالة وطليقة زوج أنغام تظهران في عيد ميلاد دينا الشربيني

احتفالات عِديدة بالفنانة دينا الشربيني، على مدار عِدة أيام، بمناسبة عيد ميلادها، كان أبرزها احتفال الهضبة بها، على نغمات "برج الحوت"، جعل الفنانة في مقدمة محركات البحث بالفترة الأخيرة.
واليوم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آخر احتفالات الفنانة، رفقة الهضبة، وأسرة مسلسل "زي الشمس"، الذي تلعب بطولته "دينا".
وأطلت "الشربيني" بفستان أصفر قصير ولامع وبكتف واحد، فيما ارتدى الأخير، أزياء كاجوال قاتمة اللون.
والتقطت عدسات الكاميرات إحدى الصور التي ظهرت فيها ياسمين عيسى طليقة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وزوج أنغام الحالي، والذي يعد أول ظهور إعلامي لها عقب رفعها دعوى طلاق رسمية ضد الأخير، عقب زواجه.
وظهرت "عيسى" مرتدية فستان أحمر قصير، على جوارب شفافة، مع شعر "ويفي" قصير، ومكياج بسيط، وهي تمسك بيد الفنانة السورية أصالة.
الجدير بالذكر أن ياسمين عيسى، ابنة أخت طارق العريان، زوج أصالة.
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