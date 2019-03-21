نشوى مصطفى عن أحد أبنائها: "حب خطيبته وهو عنده 10 سنوات"

قالت الفنانة نشوى مصطفى، إن ابنها الأكبر "عبدالرحمن" ارتبط بخطيبته منذ أن كان عمره 10 سنوات، "قعدت مستنياه 13 سنة لحد ما راح واتقدملها".

وأضافت مصطفى خلال استضافتها ببرنامج "كلام ستات" والمذاع على فضائية "ON E" أن ابنتها الصغرى "مريم" تتمتع بعقلية عملية أكثر من شقيقها، لافتة إلى أنها جاءت ذات مرة لوالدها وقالت له "فيه حد زميلي عايز يتقدم لحضرتك" وحينها قدم ورقه إلى التجنيد وبعد إتمام فترة تجنيده جاء مرة أخرى وتقدم لخطبتها.

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