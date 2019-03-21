88 دولارا شهريا لكل أب لديه طفل دون السادسة في كوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ-
أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أن الآباء سيحصلون على بدل شهري مقداره 100 ألف وون (88 دولارا) ، لكل طفل دون سن السادسة بغض النظر عن دخل الأسرة، اعتبارا من أبريل المقبل.
وأضافت الحكومة، وفقا لصحيفة "كوريا تايمز"، أنه علاوة على ذلك سيتم تمديد فترة منح هذا الحافز لمن هم دون سن السابعة في سبتمبر المقبل.
ويأتي هذا الحافز تمشيا مع تعهد الرئيس مون جاي –إن بشأن سياسة رعاية الأطفال، حيث أكد أهمية دور الحكومة في رعاية الطفولة بهدف التغلب على النقص الحاد في معدل المواليد بالبلاد.
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